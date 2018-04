Stiri pe aceeasi tema

- Piata imobiliara a inregistrat o evolutie spectaculoasa in 2017, cu volume record de activitate in sectorul industrial si cel de birouri, conform unui raport de specialitate, remis, joi, AGERPRES . Nivelul chiriilor a fost in general stabil, cu usoare cresteri in piata spatiilor comerciale si segmentul…

- Daca vreți sa puneți pe masa de Paște cele mai proaspete și mai bune „verzituri” de sezon, o veste buna vine dinspre piața țaraneasca de la stadion, care va fi deschisa o zi in plus in aceasta saptamana. Intre timp, se cauta teren pentru o noua piața in zona Șagului.

- Temperaturile de la mijlocul lunii martie nu sunt nici pe de parte la nivelul obișnuit. Bucureștenii au parte de un martie extrem de friguros și cu ninsori insemnate cantitativ. Dupa ce duminica ploaia...

- Lumea lor nu e magenta! Conflictul dintre compania de telefonie Telekom Romania și angajați, reprezentanți prin sindicatul legal constituit se accentueaza. Florin Bica, presedinte al Sindicatului National de Telcomunicatii Mobile (SNTM) si vicepresedinte al Blocului National Sindical, si Petre Lucian…

- Documentația pentru proiectarea și realizarea Rezervei de apa a municipiului Bacau, a fost publicata pe SEAP (sistemul electronic de achiziții publice), dupa ce a fost aprobata de Agenția Naționala pentru Achiziții Publice. Ofertele sunt așteptate... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- 54 de granturi de cate maximum 39.000 de euro fiecare iși cauta perechea!!! Cele mai bune idei de afaceri din Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vor primi finanțare in cadrul proiectului Start-up Urban. Noile afaceri vor fi inființate anul viitor, in mediul urban, de catre persoane cu…

- ”Dati-mi voie sa nu ma pronunt pe acest subiect. Eu nu am fost prezent la discutii, am fost la Bruxelles. E o discutie, haideti sa vedem care va fi votul final pe aceasta speta. Eu sunt adeptul pietei libere, piata sa fie cea care are mecanismele necesare pentru a se regla. Cererea si oferta sunt…

- Grupul german BMW a cumparat toate actiunile detinute de Sixt la firma lor mixta DriveNow, deschizand calea pentru o alianta cu rivala Daimler, in domeniul serviciilor de transport car-sharing si robo-taxi, pentru a concura mai bine cu Uber si Lyft, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si…