- Apicultorii din Romania pot sa depuna pana la data de 1 august 2018 cererile si documentele doveditoare pentru fondurile europene și de la bugetul de stat din Programul National Apicol pentru anul 2018, care ajung la un total de aproape 33,4 milioane de lei, a anunțat, joi, Agentia de Plati si Interventie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca a finalizat ieri, 15 mai, Campania de primire a Cererilor Unice de Plata pentru anul 2018, in cadrul careia au fost inregistrate un numar de de 866.749 ...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) atrage atentia potentialilor beneficiari ca termenul limita de depunere a cererilor unice de plata, in cadrul campaniei 2018, este data de 15 mai, inclusiv, conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 15/17.01.2017.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura(APIA) informeaza ca centrele judetene si locale precum si directiile de specialitate din cadrul institutiei vor avea program normal de lucru in zilele de 30 aprilie si 1 mai, cu recuperarea ulterioaraa timpului lucrat.

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza cu privire la faptul ca au fost stabilite cuantumurile schemelor de sprijin cuplat in sectorul vegetal aferente cererilor de plata depuse in Campania 2017, in conformitate cu Hotararea nr. 228 din 18.04.2018 pentru aprobarea plafoanelor…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a facut, miercuri, un anunț important. Fermierii trebuie sa afle asta! Intr-un comunicat de presa, APIA informeaza potentialii beneficiari ca, in conformitate cu H.G. nr. 1174/2014, cu modificarile și completarile ulterioare, pana la data de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza ca, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii numarul 15/2018 cererile unice de plata in agricultura se depun pana la data de 15 mai 2018. In judetul Dambovita au solicitat sprijin prin cererea unica aproximativ 13.661…