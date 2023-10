Se „blindează” Bucureştiul! Miting pro-Palestina, securitate de „fier. În ce zone va fi afectat traficul rutier Sambata, in Piața Universitații, va fi un miting de solidaritate cu poporul palestinian. Astfel, autoritatile au sporit masurile de securitate pentru mai multe obiective din Bucuresti. “Sambata, 21 octombrie, de la ora 16:00 la ora 18:00 in Piața Universitații, denunțam complicitatea la crimele comise de Israel impotriva poporului palestinian – in special asupra celor peste […] The post Se „blindeaza” Bucurestiul! Miting pro-Palestina, securitate de „fier. In ce zone va fi afectat traficul rutier first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

