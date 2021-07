Se autentifică haosul edilitar. Primăria Galați a dat undă verde intrării în legalitate a extinderilor ilegale Dupa trei decenii in care autoritațile au incercat sa stopeze extinderile ilegale ale apartamentelor din blocuri, Primaria Galați a lansat o campanie de intrare in legalitate a catorva mii de construcții care ocupa abuziv spații verzi și trotuare. Este vorba de extinderile fara autorizație ale balcoanelor apartamentelor de la parter de bloc, dar și de extinderea balcoanelor apartamentelor de la etaj, care sluțesc fațadele prin construcții improvizate dupa fantezia fiecarui proprietar. Prin aceasta „grațiere” de la sancțiunile prevazute de lege, intra in eternitate haosul edilitar la care s-a ajuns… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In „foame” de bani, Primaria Galați a schimbat regulile in timpul jocului și a trimis unui numar de 47.605 familii și firme din oraș somații de executare silita daca in termen de 15 zile nu iși vor plati taxele și impozitele locale aferente anului 2021. Pana acum, galațenii iși puteau plati impozitele…

- Nr. 893961 din 28 iunie 2021 ACTIUNE PE LINIA PREVENIRII SI COMBATERII FAPTELOR ILEGALE In data de 26.06.2021, pe raza de competenta a Inspectoratului de Politie Judetean Galati, in intervalul orar 19:00 ndash; 23:00, cu exceptia unitatii administrativ teritoriale Targu Bujor , s a desfasurat o actiune…

- Se contureaza necesitatea instituirii unei noi rute, alternative, de formare profesionala initiala de nivel studii universitare de master in cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", destinata candidatilor care detin o licenta in specializari universitare necesare structurilor Ministerului…

- Marți, 22 iunie 2021, a fost semnat la sediul primariei orașului Abrud, contractul pentru reabilitarea, modernizarea și extinderea ambulatoriului cu inglobare cladire C8 și amenajare incinta. Proiectul urmarește modernizarea, reabilitarea și extinderea corpului de cladire ambulatoriu, prin schimbarea…

- Taierile ilegale de paduri sunt o problema reala in Romania, care face inclusiv victime. Mulți padurarii iși pun adesea viața in pericol pentru a opri defrișarile ilegale. Aceasta realitate a inspirat mai mulți artiști, care au pus in scena o piesa de teatru.

- Consiliul Concurentei a anuntat luni ca a declansat o investigatie ce vizeaza un posibil comportament anticoncurential al unor companii care au participat ca ofertanti la procedurile de achizitie publica pentru realizarea proiectului „Hub Servicii (Centru de furnizare servicii electronice) la nivelul…

- Prințul Emanuel von and zu Liechtenstein, care este in centrul scandalului legat de impușcarea in Romania a ursului Arthur, considerat a fi unul dintre cele mai mari exemplare din Europa, a reacționat direct pentru prima data, vineri, intr-o scrisoare despre care relateaza cotidianul austriac Kronen…

- Clotilde Armand, primarul sectorului 1, a anunțat ca, luni, au fost demolate constructiile ilegale de la statia de metrou Gara de Nord. „Am demolat construcțiile ilegale de la stația de metrou Gara de Nord....