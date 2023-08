Se aud sirenele, în triaje! Ceferiștii se pregătesc de grevă Angajații CFR trag semnalul de alarma in privința situației deastruoase in care se afla societatea naționala de cale ferata. Sindicaliștii cer luarea imediata a masurilor menite sa resusciteze compania, aflata, de ani de zile, in moarte clinica. Pe 15 septembrie, sindicaliștii afiliați Federației Naționale Feroviare Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare și mai reprezentativa organizație […] Articolul Se aud sirenele, in triaje! Ceferiștii se pregatesc de greva apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeia primise ordin de restricție și nu avea voie sa se apropie de fratele sau In data de 29 august a.c., autoritațile din Bacau au fost alertate cu privire la o incalcare a ordinului de protecție provizoriu, conform informațiilor furnizate de catre poliția Secției 2 Poliție Bacau. Un barbat in varsta…

- Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane a anunțat, miercuri, ca va declanșa o greva de avertisment in data de 15 septembrie 2023. Sindicaliștii sunt nemulțumiți din cauza impasului in care s-a ajuns in ceea ce privește dialogul social dintre ceferiști și stat. „Precizam ca intreaga procedura…

- Pentru a permite realizarea unor lucrari de catre Transgaz, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale marți, 25 iulie, intre orele 9.00 – 22.00, in localitatea Slanic Moldova din județul Bacau. Vor fi afectați consumatori care locuiesc pe strazile Ștefan cel…

- Soma și ADIS Bacau au pregatit o inițiativa speciala pentru colectarea deșeurilor voluminoase și periculoase de la persoanele fizice, planificata sa aiba loc in municipiul Bacau pe data de 4 iulie. Pentru locuințele individuale (case/vile): se va efectua o colectare de la poarta la poarta in data de…

- Angajatii TAROM ar putea intra in greva in aceasta vara, nemultumiti fiind de salarii, in conditiile in care insotitorii de bord sunt platiti cu un salariu minim de 3.000 de lei, iar un mecanic de avion ramane cu 3.900 de lei. „La momentul actual, compania TAROM are 1.211 de angajati, ceea ce este la…

- De astazi incep protestele si in Sanatate, aproape toate spitalele din tara, inclusiv cele din Cluj intra de miercuri in greva japoneza. Angajatii vor purta banderole pe brate in semn de solidaritate fata de colegii lor.Sindicalistii le cer autoritatilor sa se tina de setul de promisiuni. De pilda,…

- Spitalele risca sa se inchida, in cazul in care guvernul nu va lua masuri care sa opreasca greva asistenților medicali, brancardierilor și infirmierilor.„Sunt mai mulți fluturași pentru ca 80 la suta dintre asistenii medicali au 3 și 40 de lei. Vom ajunge la greva generala, daca aceste revendicari nu…

- Spitalele risca sa se inchida, in cazul in care guvernul nu va lua masuri care sa opreasca greva asistenților medicali, brancardierilor și infirmierilor.„Sunt mai mulți fluturași pentru ca 80 la suta dintre asistenii medicali au 3 și 40 de lei. Vom ajunge la greva generala, daca aceste revendicari nu…