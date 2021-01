Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile locale ar putea aproba in viitorul apropiat noi scheme de amplasare a gheretelor destinate pentru comercializarea cafelei și a bautirilor racoritoare. Anunțul a fost facut astazi, in cadrul ședinței operative a serviciilor primariei municipiului Chișinau, de catre Tatiana Bucearschi, șefa…

- Numarul persoanelor infectate cu noul coronavirus in capitala a scazut brusc, iar aceasta tendinta se atesta și la inceputul noului an. Despre aceasta a mentionat in cadrul sedintei primariei, sefa Direcției generale asistența sociala și sanatate, Tatiana Bucearschi.

- Numarul cazurilor de infectare cu Covid-19 este in descreștere, in comparație cu luna decembrie. Despre aceasta a anunțat astazi in cadrul ședinței Primariei, Tatiana Bucearschi, șefa Direcției generale asistența sociala și sanatate.

- Autoritațile din Iași au anunțat redeschiderea, incepand de joi, a restaurantelor și cafenelelor din oraș, dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a scazut. Potrivit statisticilor, rata de infectare este de mai mare de 1,5 persoane bolnave la mia de locuitori. Potrivit unui anunț facut de primarul…

- Autoritațile din Valcea au anunțat redeschiderea, incepand de marți, a restaurantelor și cafenelelor din județ, dupa ce numarul cazurilor de Covid-19 a scazut. Potrivit statisticilor, rata de infectare este de 1,5 persoane bolnave la mia de locuitori, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat…

- Podul din strada Mihai Viteazul se afla intr-o stare tehnica proasta și necesita intervenții urgente, invoca Primaria municipiului Chișinau. Prioritar ar fi vorba despre reabilitarea caii podului și a trotuarelor, montarea parapetului de siguranța, intervenții la suprastructura, aparatele de reazem,…

- Astazi, 30 octombrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3856;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3030;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Autoritațile județene cauta soluții pentru creșterea numarului de paturi din spitalele din județ in condițiile in care se așteapta la o creștere a numarului de cazuri de coronavirus. De precizat ca prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat astazi o ședința de lucru a Comitetului Județean…