Se așteapta ore intregi la vama, in ziua de duminica, 19 decembrie 2021. Este vorba de persoanele care vor sa intre in Romania. Cele mai mari cozi ar fi la punctele de frontiera cu Ungaria. Este vorba de vamile Petea (județul Satu Mare) și Nadlac (județul Arad). De luni, 20 decembrie, devine obligatoriu formularul digital de intrare in Romania (PLF). Este posibil ca mulți romani din strainatate sa incerce sa revina in Romania duminica, pentru a nu fi obligați sa completeze, incepand de luni, formularul PLF. The post Se așteapta ore intregi la vama appeared first on Romania Libera .