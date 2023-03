Un boom mondial al biocombustibililor ar urma sa provoace o criza de uleiuri vegetale, ceea ce va intensifica dezbaterea cu privire la alimente versus combustibil, transmite Bloomberg. Cererea este atat de mare incat producatorii de biocombustibili cauta cu disperare chiar si uleiul de gatit uzat precum si produsul rezidual ramas la finalul procesarii uleiului de […] The post Se așteapta o criza de ulei de gatit. Cererea pentru biocombustibil e prea mare! first appeared on Ziarul National .