Se așteaptă o creștere de peste 60% a creditelor ipotecare bancare intermediate de brokeri Economiștii previzioneaza o crestere de 60% a volumului de credite ipotecare intermediate de brokerii francizati pe parcursul anului 2022, cu 80 de milioane de euro mai mult decat volumul din anul anterior. Motivele care stau la baza acestei cresteri sunt sustinute de nevoia romanilor de a locui in locuințe proprii spațioase și confortabile, increderea din ce in ce mai mare a cetațenilor de a apela la brokerii de credite pentru obținerea creditelor ipotecare potrivite, resursele bancilor concentrate puternic pe parteneriatele cu brokerii de credite, precum și numarul crescut de specialiști din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

