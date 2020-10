Stiri pe aceeasi tema

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a mai declarat marți ca daca sunt 3 cazuri de Covid-19 in trei clase din școala, atunci unitatea de invațamant se inchide, iar profesorii și elevii vor intra in izolare pentru 14 zile. „Daca sunt 3 cazuri in 3 clase, școala se inchide, iar copiii si profesorii intra…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, susține ca Romania n-ar fi inregistrat atatea cazuri de coronavirus daca oamenii și agenții economici respectau regulile de prevenție impotriva virusului SARS-COV-2 atunci cand au fost adoptate masurile de relaxare.

- Nelu Tataru a precizat la Digi24 ca din cele 10 milioane de doze de ser solicitate de Romania, vor fi imunizate persoanele de varste extreme, personalul medical, precum și toți cei care au comorbiditați și patologii conexe in cadrul infecției cu coronavirus. In ceea ce privește tratamentul cu Remdesivir,…

- Romania a cerut Uniunii Europene 10.000.000 de doze de vaccin anti Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In momentul in care vaccinul va intra pe piata, tara noastra poate avea acces la acest ser printr-un mecanism de cooperare pus la punct de Comisia Europeana, a explicat ministrul…

- „Cel mai grav scenariu este atunci cand vom avea un numar crescand de cazuri de la o zi la alta care vor sufoca sistemul medical, in mod special terapiile intensive care necesita acel suport ventilator", a declarat Nelu Tataru la Iasi. Intrebat daca am putea ajunge in doua saptamani la cel…

- Presedintele organizatiei judetene a PNL Iasi, Costel Alexe, a anuntat ca va solicita Curtii de Conturi un control pentru a vedea cum au fost cheltuiti banii in privinta spitalului mobil de la Letcani, judetul Iasi, care este in continuare nefunctional.Citește și: 777 cazuri NOI de coronavirus…

- Nelu Tataru spus ca deocamdata nu exista focare mari, ci zone "de cate 2-3 cazuri". Intrebat daca litoralul poate deveni focar, Tataru a evitat un raspuns direct, spunand ca "este o mare aglomerare umana, e sezonul estival". Ministrul a evitat sa spuna daca se impune carantinarea unor zone…

- Peste 622 de pacienți cu coronavirus s-au externat in ultimele 24 de ore, iar alte aproximativ 31.300 de persoane au ieșit din carantina și izolare, dupa decizia Curții Constituționale, a declarat miercuri seara ministrul Sanatații, Nelu Tataru. „S-au externat 622 de pacienți in ultimele 24 de ore.…