- Coalitia de guvernare nu a decis inca setul de masuri Foto: arhiva Coalitia aflata la guvernare nu a decis înca setul de masuri pentru sustinerea economiei si a cetatenilor, în contextul cresterii preturilor la energie, combustibili si alimente. Între propunerile analizate…

- Ședința de marți are loc in contextul in care Florin Cițu și Marcel Ciolacu s-ar fi pus de acord sa propuna in Coaliție reducerea la 5% a TVA la energie, pentru consumatori casnici și IMM-uri, precum și eliminarea certificatelor verzi, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus. Pe de alta…

- Florin Cițu și Marcel Ciolacu vor avea, joi, o discuție telefonica, dupa ce președintele PSD a cerut, miercuri noaptea, o ședința de urgența a Coaliției din cauza declarațiilor critice la adresa partenerilor de guvernare facute de Rareș Bogdan la Interviurile LIVE Digi24.ro.

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a scris, luni, pe Facebook, ca PSD a finalizat astazi pachetul de masuri care poate stopa cresterea facturilor la energie si gaze, si a redus, astfel, nivelul plafonarii tarifelor, a dublat volumele lunare de consum si a scazut TVA de la 19 la 5%. „Vom prezenta…

- Ministrul Energiei anunța modificari la legea plafonarii prețurilor la energie. Noi masuri in ședința de luni a coaliției Membrii coaliției de guvernare se intalnesc luni intr-o ședința prin care ar putea fi stabilite noi masuri pe care le va lua Guvernul Ciuca pentru a atenua efectele crizei provocate…

- Coalitia de guvernare se va reuni, luni seara, la Parlament, pentru a discuta despre masuri in domeniul energiei. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, duminica, faptul ca se lucreaza la noua schema de sprijin pentru populatie de la 1 aprilie. "Nu vom face o schema care va fi mai dezavantajoasa…