- Agenția Europeana a Medicamentului a stabilit ca vaccinul AstraZeneca este sigur și eficient. Directoarea EMA, Emer Cooke, a afirmat ca vaccinul AstraZeneca nu este asociat cu riscurile de coagulare a sangelui. Comitetul a recomandat mai multa atenție la efectele adverse. Reprezentanții Agenției Europene…

- Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 a reacționat imediat dupa incheierea conferinței de presa a Agenției Europene pentru Medicamente, in cadrul careia responsabilii au subliniat ca serul AstraZeneca este "sigur și eficace".

- „Au fost facute analize pe circa 10.000.000 de persoane, atat in spațiul Uniunii Europene cat și in Marea Britanie, iar evenimentele fatale trombo-embolice inregistrate au o secvența care este chiar sub cea inregistrata in randul populației generale, nevaccinate. Ca atare, nu se stabilește o relație…

- In Romania au fost deja administrate 77.049 de doze din acest lot, iar restul de 4.200 de doze au fost carantinate temporar, ca masura de extrema precautie, pana la finalizarea evaluarii Agentiei Europene a Medicamentului, a anuntat aseara Comitetul de coordonare a vaccinarii.

- Agenția Europeana a Medicamentului a atras atenția asupra noilor tulpini de coronavirus, subliniind ca este urgent ca vaccinurile anti-COVID-19 existente sa fie adaptate. Cele trei vaccinuri care sunt autorizate in Uniunea Europeana – de la Pfizer, Moderna și AstraZeneca – sunt eficiente și impotriva…

- Romania ar urma sa primeasca in luna februarie cel putin 600.000 de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la producatorul Astra Zeneca, programarile pentru acest tip de vaccin urmand sa inceapa din 10 februarie, pentru persoane cu varste intre 18 si 55 de ani, a declarat prim-ministrul Florin Citu. ”…

- Imunizarea impotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca este recomandata pentru grupa de varsta 18 – 55 de ani, cu posibilitatea cresterii acestui interval in functie de aparitia noilor date stiintifice, iar intervalul de timp recomandat intre cele doua doze este de 8 saptamani, precizeaza, joi, CNCAV.…