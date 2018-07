Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii prognozeaza incepand cu a doua parte a zilei de miercuri, 25 iulie, averse, descarcari electrice, grindina și vijelie. In acest sens a fost emisa avertizare cod galben, care se va menține pana joi, 26 iunie, ora 02.00, transmite IPN.

- Județul Alba se afla din nou sub avertizari de furtuna. Meteorologii anunța instabilitate atmosferica accentuata și cantitați insemnate de apa, in perioada 29 iunie – 1 iulie. COD GALBEN: 29 iunie, ora 11.30 – 30 iunie, ora 6.00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a Moldovei, precum și in…

- Meteorologii prognozeaza începând cu a doua parte a zilei de miercuri, 27 iunie, averse, descarcari electrice și grindina. A fost emisa avertizare cod galben, care se va menține pâna sâmbata, 30 iunie, scrie IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat,…

- Meteorologii au emis avertizare cod galben de schimbare brusca a vremii. Astfel, sunt prognozate averse, grindina si vânt puternic. Avertizarea este emisa pentru perioada 22-23 iunie, transmite IPN. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vor cadea averse însoțite…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anuntat Cod Galben de schimbare brusca a vremii, care va fi valabil in perioada 22 – 23 iunie. Incepand de astazi vor cadea averse cu descarcari electrice, izolat puternice (20-25 l/m2), cu grindina și intensificari ale vantului cu aspect de vijelie de pana…

- Meteorologii estimeaza pentru urmatoarele doua saptamani (4 – 17 iunie) o vreme in general calda si temperaturi normale pentru aceasta perioada, desi vor exista cateva intervale in care probabilitatea de ploi sub forma de aversa va fi mai mare, releva prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia…

- Meteorologii au emis o atenționare de COD GALBEN de furtuna valabila luni, intre orele 13:45 – 15:00, in zona de munte a județului Alba. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse de ploaie care vor cumula 20-25 l/mp, grindina de dimensiuni…

- Meteorologii au emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare de tip nowcasting privind averse, descarcari electrice, vant si grindina, pentru zona de vest a țarii... The post Alerta meteo! Fulgere, vijelie, ploaie și grindina, in vestul țarii appeared first on Renasterea banateana .