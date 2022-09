Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Cluj a demarat o serie de lucrari de intreținere curenta și periodica pe drumul județean 103H (DN 1) – Bologa – Sacuieu. Acestea au drept scop asigurarea unei circulații normale, in condiții de deplina siguranța.

- Cu toate ca pandemia a trecut, la Consiliul Județean Cluj ședințele inca se țin online. Ce s-a schimbat? Alin Tișe a renunțat la a mai purta masca intr-o sala de consiliu goala, dar probleme tehnice au ramas. Tot mai multe voci ii cer președintelului CJ Cluj sa renunțe la ședințele online.

- Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar autorizarii lucrarilor de introducere a canalizarii menajere in localitațile Aiton și Rediu, comuna Aiton. Alin Tișe – Președintele Consiliului Județean „Datorita obținerii finanțarii prin programele naționale de investiții, ne-am mobilizat…

- Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar autorizarii lucrarilor de introducere a canalizarii menajere in localitațile Aiton și Rediu, comuna Aiton. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean: „Datorita obținerii

- Consiliul Județean Cluj a reușit sa apropie lucrarile de termenul pentru repararea podului din Gilau, intre localitațile Someșul Rece și Someșul Cald, care a fost in pericol sa se prabușeasca. Lucrarile de reparare a podului din Gilau, intre localitațile Someșu Rece și Someșu Cald, care a fost mult…

- Consiliul Județean Cluj transmite șoferilor ca, in cadrul lucrarilor de modernizare și reabilitare care au vizat drumul județean 161C Iclod – Aluniș – Corneni, lucrarile de asfaltare in doua straturi, respectiv binder și strat de uzura, au fost complet finalizate.

- Medici de la UPU, Spitalul Județean Tulcea, dar și cadre din Ambulanța au relatat cateva cazuri de ceea ce ei numesc „abuzuri ale conducerii in Serviciul de Ambulanța al unuia dintre cele mai dificile județe din Romania”. In seara zilei de 28 mai 2022, la ora 23.48, un medic din cadrul UPU – Spitalul…

- O femeie de 63 de ani din judetul Bihor a murit, vineri, in urma unui accident petrecut pe DN1, in localitatea clujeana Poieni, eveniment in care au fost implicate cinci autovehicule. "La data de 17 iunie, in jurul orei 15,40, politistii au fost semnalati sa intervina la un accident rutier produs pe…