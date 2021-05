Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL azi, 30 mai, in cadrul ședinței Consiliului Național. Adversaul lui Cațu este nimeni altul decat Ludovic Orban, fostul premier al Romaniei. „Am decis sa ma inscriu in cursa pentru șefia Partidului Național Liberal. In octombrie 2016 am decis sa intru in politica, liberal convins fiind, un om care am trait toata viața dupa principiile liberale, pe care le-am aplicat ori de cate ori am avut ocazia. Doar liberalismul salveaza Romania. PNL are nevoie de o conducere care sa vina cu elemente de noutate, care sa duca mai departe valorile și principiile…