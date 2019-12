Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Scriitorilor din Romania infirma acuzatiile lui Dan Lungu cu privire la un control efectuat de Curtea de Conturi si anunta intr-un comunciat ca il va actiona in judecata."Uniunea Scriitorilor din Romania a luat act de o noua tentativa a dlui Dan Lungu, senator al partidului Uniunea…

- Senatorul Uniunii Salvati Romania Dan Lungu sustine ca, in urma verificarilor Curtii de Conturi la Uniunea Scriitorilor din Romania (USR), s-au constatat mai multe nereguli, intre care dubla finantare a unor proiecte culturale si majorarea nejustificata a unora dintre finantari.Parlamentarul…

- Senatorul USR Dan Lungu sustine ca, in urma verificarilor Curtii de Conturi la Uniunea Scriitorilor din Romania, s-au constatat mai multe nereguli, intre care dubla finantare a unor proiecte culturale si majorarea nejustificata a unora dintre finantari, scrie news.ro.Parlamentarul si scriitorul…

- Printre cele mentionate de membrii acesteia se numara problema dublei finantari a proiectelor culturale derulate de Uniunea Scriitorilor, precum si problema majorarii nejustificate a cuantumului finantarii de la un an la altul pentru aceleasi proiecte. Totodata, reprezentantii Curtii de Conturi au…

- Locuitorii orașului Rovinari vor beneficia, din aceasta saptamana, de o noua parcare mare. Este vorba de o parcare moderna, cu peste 50 de locuri, deschisa in zona noului bloc de locuinte ANL P18. Importanța acestui proiect vine in contextul amenajarii parcarilor de resedința de la nivelul orașului…

- Acesti bani trebuie utilizati pentru sustinerea proiectelor culturale, participarea la evenimente culturale in strainatate, sprijinirea tinerilor scriitori si artisti, a creatorilor aflati la pensie sau sprijinirea materiala a revistelor de specialitate apartinand uniunilor de creatie. In urma verificarilor…

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind a depus luni o cerere de chemare in judecata a conducerii Societatii Romane de Televiziune - SRTV, in urma refuzului acesteia de a prezenta rezultatul controalelor efectuate de catre inspectorii Curtii de Conturi asupra activitatii financiare in mandatul…

- Presedintele CJC, Marius Horia Tutuianu, sustine ca raportul Camerei de Conturi este, per total, unul cu mult mai bun fata de cele din anii anteriori. Mai mult, seful CJ a anuntat ca a contestat partial raportul Curtii de Conturi de anul acesta, mai exact, o interpretare a institutiei de control potrivit…