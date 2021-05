Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat luni, 17 mai, dupa sedinta Biroului Executiv al PNL, ca organizarea Congresului partidului, in care se vor face alegerile la nivel național, va avea loc doar cand conditiile epidemiologice vor permite. „Am discutat de Congres. Am spus…

- Criza din Coaliție este departe de a se fi terminat. La aproape o saptamana de la demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, PNL și USR-PLUS nu au ajuns la un acord. Liberalii fac scut in jurul Cițu, USR-PLUS spune ca nu-l mai susține pe premier, potrivit hotnews . Ședința Coaliției va avea loc…

- PNL a facut zid în fața lui Florin Cîțu și adopta tactica așteptarii. De altfel, decizia premierului de-a a-l demite pe ministrul Sanatații a fost salutata în interiorul PNL unde, de mai mult timp existau mari nemulțumiri pe tema activitații lui Vlad Voiculescu. Decizia conducerii…

- Florin Citu, premier care vrea una dintre functiile de top la viitorul Congres al PNL, a aparut la primul eveniment public alaturi de Klaus Iohannis, in timp ce Ludovic Orban, care vrea un nou mandat la carma partidului, se incalzeste deja pentru prezidentiale.

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a declarat, la Kanal D, ca stie ca, odata cu candidatura pentru un nou mandat la șefia partidului, trebuie sa ia foarte in serios si candidatura la presedintia Romaniei. Intrebat daca ia in calcul sa se inscrie in cursa pentru președinție, Ludovic Orban a spus ca „e…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…

- Florin Cițu merge in Parlament la solicitarea PSD, la „Ora premierului”, de la ora 17.00, pentru raspunsuri in fața aleșilor in legatura cu bugetul pe anul 2021. Tema dezbaterii propuse de social-democrați pentru aceasta dupa-amiaza fiind intitulata "Bugetul taierilor: moartea economica a Romaniei".Pe…