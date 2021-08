Stiri pe aceeasi tema

- Liderul senatorilor liberali, Virgil Guran, susținator al lui Ludovic Orban la Congresul din septembrie, declara intr-un interviu la RFI ca exista temerea ca in cursa interna se implica și anumite organisme care nu au ce cauta in aceasta competiție politica. El a comentat astfel declarația facuta de…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a participat miercuri la conferinta de alegeri a Organizatiei PNL Brasov, unde a declarat ca nu duce lupta pentru șefia partidului in scop personal, ci pentru principiile și valorile originare ale PNL, un "partid al neamului romanesc, un partid de oameni care iși iubesc…

- Membrii PNL din tara sunt dezamagiti de ceea ce se intampla, a afirmat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, deputatul Ionel Danca, care a anuntat ca il sustine pe Ludovic Orban pentru functia de presedinte, la Congresul partidului din toamna acestui an. "Aceasta competitie, care va da presedintele…

- Liderul organizației județene Bihor, Ilie Bolojan , a declarat vineri seara ca nu a luat inca o decizie in ceea ce privește pe cine va susține la congres pentru funcția de președinte al partidului, dar a spus ca ambii competitori au avantaje – Orban fiind mai experimentat, mai cunoscut in partid și…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat, marți, ca reformele pe care le face Guvernul Florin Cițu sunt reformele care sunt prevazute in programul de guvernare. „V-aș spune din capul locului ca apar foarte multe informații in media, care nu sunt conforme cu realitatea. Incep prin a va spune din…