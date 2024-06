Se ascute lupta pentru ”agățarea” regenerabilelor de sistem. Licitațiile se amână cu un an Dupa protestele reprezentanților producatorilor de energie din eolian și fotovoltaic, ANRE a decis sa amane cu un an licitațiile pentru alocarea capacitaților disponibile pentru racordarea la rețea. In fapt, argumentul decisiv a venit chiar de la Transelectrica, aceasta avertizand ca termenul inițial nu era realist, avand in vedere ca mulți dintre cei care au facut […] The post Se ascute lupta pentru ”agațarea” regenerabilelor de sistem. Licitațiile se amana cu un an first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

