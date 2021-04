Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru putere in Germania se ascute de la o zi la alta. Angela Merkel nu va mai ramane in funcție, iar fotoliul de cancelar este ravnit de tot mai mulți. Ultimul intrat in cursa, dar și cu cele mai mari șanse, este Markus Soder, premierul bavarez. Anunțul sau produce deja o ruptura in cadrul […]…

- Atat premierul landului Bavaria, Markus Soeder, cat si liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Armin Laschet, sunt dispusi sa o inlocuiasca pe Angela Merkel in functia de cancelar si sa conduca partidul in alegerile din septembrie, au declarat duminica cei doi in timpul unor intalniri la partid,…

- Atat premierul landului Bavaria, Markus Soeder, cat si liderul Uniunii Crestin-Democrate (CDU), Armin Laschet, sunt dispusi sa o inlocuiasca pe Angela Merkel in functia de cancelar si sa conduca partidul in alegerile din septembrie, au declarat duminica cei doi in timpul unor intalniri la partid, informeaza…

- CDU, partidul cancelarei Angela Merkel, a suferit doua infrangeri amare, cu doar sase luni inaintea alegerilor generale. Crestin-democratii s-au clasat pe pozitia a doua in ambele scrutinuri, dar s-ar putea sa nu faca parte din coalitiile regionale de guvernare, care ar putea fi alcatuite de SPD, liberali…

- Conservatorii cancelarului german Angela Merkel, slabiti de un scandal de coruptie legat de achizitii de masti sanitare, au înregistrat duminica o înfrângere clara în alegerile regionale desfasurate în doua landuri din vestul tarii, cu sase luni înaintea alegerilor…

- Armin Laschet, noul lider al Uniunii Crestin-Democrate (CDU) din Germania, mai trebuie inca sa-i convinga pe alegatori ca va fi o solutie mai buna decat premierul Bavariei, Markus Soeder, pentru a-i succeda cancelarului federal Angela Merkel dupa alegerile din septembrie, arata luni un sondaj de…

- Centristul Armin Laschet, unul dintre aliații actualului cancelar, Angela Merkel, a fost ales ca succesor al acesteia la conducerea principalului partid de guvernamant din Germania, CDU. Dupa alegerile generale care vor avea loc in toamna, avand in vedere poziția dominanta a CDU pe scena politica de…

- Partidul conservator german CDU alege sâmbata un nou președinte, un vot cheie cu opt luni înainte de plecarea cancelarului Angela Merkel. Rezultatul scrutinului în doua runde, al carui rezultat va fi anunțat sâmbata dupa-amiaza la un congres complet virtual este total indecis.…