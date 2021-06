Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PNL au inceput razboiul declarațiilor, in lupta pentru șefia partidului. Ludovic Orban a spus ca “a fost parasit” de echipa de negociere pentru alcatuirea coalitiei desemnata de PNL din care faceau parte Raluca Turcan, Rares Bogdan si Robert Sighiartau, iar acestia au incercat sa convoace un…

- Fostul premier Victor Ponta a apreciat marți, la Antena 3, ca viitorul lider PNL o sa fie Florin Cițu. Despre lupta interna Florin Citu - Ludovic Orban pentru sefia PNL: „Eu cred ca va castiga Citu. (Mizez) pe faptul ca e prim-ministru si pe faptul ca are sprijinul presedintelui. Deci va castiga.…

- Fostul parlamentar și președinte al PNL Mureș, Ciprian Dobre, și-a anunțat astazi, intr-o conferința de presa, intenția de a candida la președinția organizației județene, dupa ce, la sfarșitul saptamanii trecute, a fost alaturi de premierul Florin Cițu care și-a anunțat, la randul sau, intenția de a…

- Cristian Tudor Popescu a comentat duminica, la Digi24, anunțul premierului Florin Cițu de a candida la șefia PNL, la congresul din toamna. In opinia gazetarului, care a comparat profilurile celor doi candidați, Ludovic Orban nu are niciun fel de putere politica in afara partidului, in vreme ce Florin…

- Florin Cițu și-a anunțat candidatura la șefia PNL azi, 30 mai, in cadrul ședinței Consiliului Național. Adversaul lui Cațu este nimeni altul decat Ludovic Orban, fostul premier al Romaniei. „Am decis sa ma inscriu in cursa pentru șefia Partidului Național Liberal. In octombrie 2016 am decis sa intru…

- Ludovic Orban a aparut singur in fața presei, dupa ce Florin Cițu a facut anunțul, inconjurat de mai mulți lideri PNL, ca va candida la șefia partidului. Președintele PNL a declarat duminica, dupa ce a aflat ca il va avea contracandidat la șefia PNL pe premier, ca „va fi un festival al democrației”…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti ca si-ar dori ca Florin Citu sa fie in echipa sa, insa a aratat ca decizia de candida la sefia partidului apartine fiecarui membru al PNL. El a fost intrebat cu privire la o posibila candidatura a premierului Florin Citu la sefia PNL. "Nu va dau raspunsul…

- "E prematur, cum a spus colegul meu Florin Citu, sa va dau un raspuns. Sunt constient de faptul ca, odata inscris in lupta pentru un nou mandat de presedinte al Partidului National Liberal, odata cu acest mandat, trebuie sa iau in calcul si candidatura la Presedintia Romaniei, pentru ca presedintele…