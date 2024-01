Stiri pe aceeasi tema

- De aproape o saptamana, traficul la intrarea in Capitala este afectat de un protest al transportatorilor. Ca urmare a acestei situații, autoritațile iau in considerare reducerea tarifelor RCA pentru anumite categorii de vehicule, in scopul de a incuraja incheierea protestului.ASF (Autoritatea de…

- Marcel Ciolacu este si el de acord ca tarifele platite de companiile de transport pentru politele de raspundere civila obligatorie (RCA) sunt foarte mari. Este nevoie ca Autoritatea de Supraveghere Financiara sa vina cu alte instrumente, ”mai moderne”, pentru ca tarifele la polițele RCA sa nu se dubleze,…

- Șoferii din Romania primesc vești proaste chiar inainte de Craciun. Se pare ca incepand cu anul viitor aceștia vor trebui sa bage mai adanc mana in buzunar. Prețurile pentru asigurarile RCA cresc. Autoritatea de Supraveghere Financiara a publicat noile tarife de referința pentru anul viitor. In ultimii…

- Joi, inceteaza valabilitatea politelor RCA emise de compania Euroins intrata in faliment, a anunțat Autoritatea de Supraveghere Financiara, anunța Agenția de presa Rador, care citeaza Radio București. ”Exceptie fac contractele de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 – Garantii, care vor inceta…

- Schimbari MAJORE in 2024 la asigurarile din Romania: Pe cine afecteaza noul sistem si ce mariri de prețuri urmeaza Schimbari MAJORE in asigurarile din Romania: Pe cine afecteaza noul sistem si ce mariri de prețuri urmeaza in perioada urmatoare Șoferii se pregatesc de schimbari semnificative in sistemul…

- ASF: Polițele de asigurare Euroins inceteaza de drept. Ce trebuie sa faca șoferii Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) amintește ca joi, 7 decembrie, politele de asigurare emise de Euroins Asigurare Reasigurare S.A. inceteaza de drept. Potrivit sursei citate, exceptie fac contractele de asigurare…

- Pe 7 decembrie expira polițele RCA de la Euroins. Cat va costa acum o asigurare. Schimbari majore la sistemul bonus-malus in 2024 Pe 8 decembrie, expira politele RCA ale romanilor la Euroins, care inca mai sunt valabile. Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a publicat pe site-ul institutiei o atentionare…

- Politele de asigurare incheiate de Euroins inceteaza de drept, joia viitoare, in data de 7 decembrie, iar Autoritatea de Supraveghere Financiara le recomanda celor care au polite RCA sa le reinnoiasca din timp pentru a evita aglomeratia din ultima zi. Mai raman valabile pana la 5 februarie NUMAI contractele…