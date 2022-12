Se apropie vacanța! Până când vor fi liberi elevii Vacanța de iarna incepe, oficial, pe 23 decembrie și se incheie duminica, 8 ianuarie 2023, astfel ca elevii vor merge la scoala pe 9 ianuarie, dupa cum arata structura anului școlar 2022-2023. Anul acesta scolar este organizat pe cinci module de invațare și are cinci vacanțe. Modulul 3 de cursuri incepe luni, 9 ianuarie 2023, și dureaza pana vineri, 3 februarie 2023, respectiv vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, dupa caz. Structura anului școlar 2022 – 2023 Modulul 1 – cursuri: de luni, 5 septembrie… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

