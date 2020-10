Se apropie SĂRBĂTORILE de IARNĂ! IOHANNIS tocmai ne-a zis cum vor fi acestea Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, ca in timpul sarbatorilor de iarna și de Craciun vor fi restricții. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor Dan atribuțiile Intrebat daca ia in calcul o stare de urgenta pentru perioada iernii, cum s-a decis in Israel, pentru a se limita deplasarile și intalnirile, șeful statului a raspuns: „Nu s-a discutat un astfel de demers. Eu nu cred ca in acest an sarbatorile de iarna vor fi ca in alti ani. Cu siguranta vor fi restrictii in vigoare, cu siguranta se va putea calatori in putine locuri. Cred ca anul acesta ne vom intoarece… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele statului spune ca va promulga legea care permite acordarea de tratamente pentru tot restul vietii supravietuitorilor tragediei. "Cu siguranța ca lucrurile s-au schimbat și am imvațat ceva, cel puțin politicienii responsabili. Daca va referiți la Colectiv, vineri se implinesc 5…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, miercuri, in conferința de presa, despre cazul liderului PSD, Marcel Ciolacu, care a fost surprins intr-un restaurant din Buzau facar masca. PSD a pierdut majoritatea in Senat și nu poate schimba data alegerilor parlamentare "Din fericire acum in pandemie este…

- Ziarul Unirea Klaus Iohannis, despre sarbatorile de iarna in timp de pandemie: „Cu siguranța vor fi restricții in vigoare” Klaus Iohannis, a susținut o conferința de presa, dupa o ședința pe tema fondurilor europene, in cadrul careia a vorbit despre sarbatorile de iarna in timp de pandemie. Intrebat…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, ca in timpul sarbatorilor de iarna și de Craciun vor fi restricții.Intrebat daca ia in calcul o stare de urgenta pentru perioada iernii, cum s-a decis in Israel, pentru a se limita deplasarile și intalnirile, șeful statului a…

- Intrebat daca se va carantina Romania pentru o perioada de cateva saptamani, dupa ce germania și Franța iau in calcul acest lucru, președintele Klaus Iohannis a spus, miercuri, in conferința de presa, ca autoritațile romane au gestionat bine situația. Se apropie ZIUA CEA MARE. Cand iși preia Nicușor…

- Rectorii ar putea sa-și pastreze mandatul pe viața, potrivit unor modificari aduse Legii Educației și aprobate astazi de Senat in calitate de for decisiv. Un amendament propus de deputatul PSD Tit-Liviu Brailoiu la un proiect de lege prevede pentru toate universitațile ca „durata mandatului de rector…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi, la Iasi, intrebat fiind de jurnalisti ce parere are despre intalnirea dintre candidatul dreptei la primaria Capitalei, Nicusor Dan, si presedintele Klaus Iohannis, ca "la Cotroceni s-a facut un sediu de campanie". "Cred ca la Cotroceni…

- Traian Basescu, candidatul PMP la Primaria Capitalei și admiratorul Elenei Udrea, a atacat-o miercuri, la Adevarul Live, pe Dana Budeanu legat de implicarea in campania electorala pentru locale, de partea Gabrielei Firea și cu acuzații pentru Nicușor Dan. Intrebat ce parere are despre implicarea Danei…