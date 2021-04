Se apropie RĂZBOIUL? Rușii mută armata la granița cu Ucraina Kremlinul continua sa trimita trupe si echipamente militare in apropierea frontierei cu Ucraina, pe retelele sociale fiind publicate, miercuri, noi imagini video cu miscari de vehicule blindate si camioane in regiunea rusa Voronej si in Tinutul Krasnodar, transmite UNIAN citata de Rador. Dispar SPORURILE acestor romani? Raluca Turcan a spus unde vor merge banii Imaginile respective au fost publicate pe 6 aprilie si contin inregistrari in care se pot vedea camioane si tancuri rusesti aflate de-a lungul autostrazilor și pe segmente de cale ferata din apropierea frontierei dintre Rusia si Ucraina.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a promis duminica sprijinul "neclintit" al UE acordat Kievului si, în acelasi timp, si-a exprimat îngrijorarea în legatura cu miscarile de trupe ruse lânga Ucraina, noteaza AFP, citata de Agerpres. "Urmarim cu…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski , a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. Citește și: Noi tensiuni in Donbas - Rusia amenința cu distrugerea…

- Deplasarea recenta a unor trupe si material militar in apropiere de frontiera cu Ucraina vizeaza sa asigre securitatea Rusiei si nu constituie o amenintare, da asigurari Kremlinul, relateaza Reuters. Seful Statului Major al armatei ucrainene, Ruslan Homceak, a acuzat in Parlamnetul ucrainean,…

- Rusia concentreaza in prezent forte armate in apropiere de frontierele Ucrainei dinspre sud, est si nord, ceea ce constituie o amenintare la adresa securitatii ucrainene, a declarat marti comandantul sef al armatei ucrainene, general-colonelul Ruslan Homceak, acuzand Moscova de continuarea unei 'politici…

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- 'Rusia este parte a conflictului si nu mediator' in estul Ucrainei, a declarat presedintele Consiliului European, Charles Michel, care s-a deplasat marti in zona controlata de Kiev in Donbas, in cadrul vizitei sale in Ucraina, oficialul european invitand totodata Moscova sa garanteze Misiunii…

- Ministrul afacerilor externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a cerut vineri, la Paris, organizarea unui nou summit cu participarea Rusiei, Frantei si Germaniei, pentru a obtine "un nou progres" in solutionarea conflictului dintre Kiev si Moscova in regiunea Donbas, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Ucraina…

- Seful delegatiei ucrainene in Grupul de contact trilateral pentru solutionarea conflictului din Donbas, Leonid Kravciuk, a declarat ca Rusia a transformat Crimeea si zonele ocupate din estul Ucrainei intr-un mare avanpost militar si a amintit ca Moscova incalca in mod constant dreptul international.