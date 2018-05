[VIDEO] Ce au putut să facă părinţii cu fetiţa lor de un an

Şocant, dar adevărat: pentru a călători cu fetiţa lor de un an în Germania, părinţii au ascuns-o sub o pătură. Poliţiştii de frontieră arădeni au descoperit o fetiță în vârstă de 1 an care a fost ascunsă de părinții ei sub o pătură, pe bancheta din spate a unui autoturism,… [citeste mai departe]