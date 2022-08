Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 21 iulie, de la ora 21:30, cei interesați sunt așteptați in curtea Centrului de Proiecte (strada Vasile Alecsandri, nr. 1), la avanpremiera unui film cum nu se poate mai captivant! „Legenda Casei H” este un documentar despre o locuinta unicat in Romania, unul dintre cele mai spectaculoase proiecte…

- E-Distributie Banat a comunicat lista actualizata cu intreruperile programate de curent, in Timișoara și in județ, in perioada 18 - 22 iulie, pentru administrarea și funcționarea rețelei in condiții cat mai bune.

- Compania independenta Arte-Factum continua „Nocturnaliile” in studioul franciscan de la Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș cu „Doctor Faustus – live drama music show”, un „theater-concert” inspirat de capodopera lui Thomas Mann, la care Levente Kocsardi este compozitor, regizor și interpret.…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș inaugureaza un program artistic de anvergura in memoria unuia dintre cei mai mari soliști de folclor al Banatului, urmand ca in 16 iunie sa se desfașoare prima ediție a Festivalului național de folclor „Petrica Moise”. Acesta va avea loc in sala mare a Teatrului…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, instituție finanțata de Consiliul Județean, iși diversifica serviciile și propune timișenilor un program de autocunoaștere prin arta. Ca prima activitate, pentru vineri, 17 iunie, este programat un atelier pilot de pictura și dezvoltare personala. Acesta…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Timiș organizeaza Festivalul Național de Folclor “Petrica Moise”, ediția I. Evenimentul va avea loc pe data 16 iunie, la ora 18.00, la Sala Mare a Teatrului Național ”Mihai Eminescu” din Timișoara. Festivalul…

- Duminica, 5 iunie 2022, de la ora 17:00, Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș va invita la una dintre cele mai captivante, colorate și pitorești sarbatori a Banatului: Festivalul Etniilor, ediția a XXI-a