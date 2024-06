Stiri pe aceeasi tema

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, impreuna cu Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, organizeaza in data de 13 iunie 2024,la ora 10:00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT, seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare…

- In perioada 27 – 30 iunie 2024, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la a doua ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, Expo Mobila Timișoara. Acțiunea va avea loc la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara. Expo Mobila…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 13 iunie 2024, ora 10.00, la Centrul Regional de Afaceri all CCIAT din B-dul Eroilor de la Tisa nr. 22, Sala Banat…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat intre 12 și 23 mai prima misiune economica multisectoriala in Australia, la Melbourne și Sydney, avand ca obiectiv principal prospectarea unei noi piețe de desfacere, identificarea de oportunitați de afaceri și investiții și promovarea potențialului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in colaborare cu Direcția Regionala Vamala Timișoara, organizeaza la Centrul Regional de Afaceri in data de 28 mai, de la ora 10:00, seminarul de instruire privind modul de aplicare a reglementarilor legislative in vigoare – actualizari in legislația…

- Florica Chirita, presedintele CCIAT (Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis), a vorbit la PRESSALERT LIVE despre provocarea organizarii Forumului International de Afaceri (IBF), o premiera in lumea businessului si la care si-au anuntat prezenta inclusiv firme-gigant din tarile participante.…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza in 18 aprilie, ora 11:00, la Centrul Regional de Afaceri, un nou seminar de informare privind aspecte ale legislației in vigoare in domeniul construcțiilor, in colaborare cu Inspectoratul Județean in Construcții Timiș. Evenimentul se adreseaza…