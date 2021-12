La periferie. Sau România ca o placintă cu mere

Ma bantuie de multa vreme gandul ca toate tarele Romaniei se trag din faptul ca mai mereu am fost la periferie. Stim cu totii ce inseamna in termeni colocviali periferia. E marginea, provincia, mahalaua departata de centru, locul unde barfa, statul degeaba la poarta si sarbele dansate in strada sunt ceva… [citeste mai departe]