Se apropie depresia de toamnă In acest articol, vom explora cauzele, simptomele și, cel mai important, strategiile de prevenire ale acestei afecțiuni. 1. Ce este depresia de toamna? Depresia de toamna este o forma de tulburare afectiva sezoniera (TAS) care apare in mod tipic in lunile de toamna și iarna, cand lumina zilei incepe sa scada. Acest fenomen poate dura […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am intrat in ultima luna de vara, iar temperaturile ridicate din ultima perioada ii fac pe unii sa se intrebe pana cand va mai ține canicula. Ei bine, meteorologii au emis prognoza meteo pentru perioada urmatoare și ne spun cand se va instala frigul. Cand va veni toamna in Romania Traversam o vara cu…

- In noul an școlar, 2023-2024, 38 de școli din Bistrița-Nasaud vor utiliza catalogul electronic, informeaza Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Nasaud. 15 dintre acestea sunt din Bistrița. Potrivit ISJ Bistrița-Nasaud, acestea sunt: Articolul Aproape 40 de școli din județ vor utiliza, din toamna,…

- Accesul parinților, care vor sa faca singuri dreptate copilului lor la școala, va fi restricționat in anul școlar 2023-2024. Situația este reglementata de noua lege a invațamantului preuniversitar – Legea 198/2023. La alineatul 1 din noua lege scrie clar: „Personalul didactic de predare are dreptul…

- Astrologii au dezvaluit care sunt cele doua zodii care iși schimba viața din luna septembrie. Evenimentele din ultima perioada i-au facut pe acești nativi sa analizeze foarte bine etapa in care a ajuns, știu ce iși doresc și fac pași importanți pentru a-și transforma planurile in realitate. Pentru ei,…

- Rezultate finale BAC 2023. Pe bacalaureat.edu.ro au fost afișate notele finale. Candidații trebuie sa tasteze COD-ul ca sa iși afle nota. Cei care nu au obținut nota de trecere trebuie sa se inscrie in sesiunea de toamna. Candidații care nu au promovat BACALAUREATUL in sesiunea de vara 2023 in prima…

- Alte doua școli din Timișoara iși vor intampina elevii in toamna cu facilitați sportive imbunatațite. Programul „Sportul pentru toți” 2023 și-a ales caștigatorii acestui an: Școala Gimnaziala nr. 21 „Vincențiu Babeș” și Școala Gimnaziala nr. 27. Fundația Comunitara Timișoara impreuna cu Decathlon Romania…

- Primaria Brașov a anunțat ca lucrarile la noul corp de cladire pentru extinderea Școlii Gimnaziale nr. 30, din cartierul Tractorul ar putea di dinalizate in acest an. Conform contractului, lucrarile erau prevazute sa se termine la inceputul anului viitor, dar constructorul vrea sa le finalizeze pana…

- Sezonul hribelor se apropie, spun silvicultorii salajeni. Producția poate varia in funcție de condițiile meteorologice. Eventuale ploi urmate de zile calduroase inseamna o cantitate mare de ciuperci. Toamna anului trecut a fost una in care recolta de hribi a fost impresionanta. Un satean din Gostila…