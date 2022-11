Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de extindere și reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din 10 sate componente ale comunelor Gilau, Garbau, Aghireșu și Capușu Mare sunt extrem de aproape de finalizare, stadiul acestora fiind de cca. 90%.

- Primarul Emil Boc a vizitat vineri, 11 noiembrie, lucrarile de la Parcul Operei și esplanada din fața Teatrului Național, unde vor avea loc focurile de artificii de 1 decembrie. Boc se lauda ca lucrarile se apropie de finalizare, stadiul de execuție fiind de 92%. ”Am verificat stadiul lucrarilor…

- Primarul Municipiului Targoviște, Cristian Stan, administratorul public Gabriel Boriga și cei doi viceprimari, Monica Ilie și Catalin Radulescu, au fost pe șantierul din vecinatatea Dambovița Mall, unde sunt in stadiu avansat de execuție doua blocuri de locuințe destinate specialiștilor din Sanatate…

- Lucrarile de reabilitare și dotare a Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara in vederea pregatirii pentru invațamant dual se apropie de final, a anunțat astazi primarul Ion Lungu. Edilul a aratat ca stadiul de execuție este de 99% la lucrarile fizice și 55% la dotari. ”Lucrarile arata foarte bine.…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti anunța finalizarea si receptionarea lucrarilor de executie din cadrul proiectului „Extindere rețea canalizare menajera, str. Intrarea Nicolae Balcescu, mun. Pitesti, jud. Arges‟, investitie in valoare de 186.369 lei fara TVA, decontata din fondurile proprii, conform…

- Lucrarile se apropie de finalizare și la Pitești Arena! In interior, au fost montate gradenele și parchetul. Se mai fac unele probe. In exterior, se amenajeaza spațiul verde și se finalizeaza parcarea. „Pitești Arena se contureaza frumos, așa cum ne dorim cu toții! Voi reveni in teren pentru a vedea…

- Extinderea Gradiniței 33, din Zona Popa Șapca, se apropie de sfarșit. Prin demolarea unui zid s-a putut asigura extinderea cu trei sali noi, dotate cu spații de dormit, o sala de sport și grupuri sanitare. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost in vizita de lucru pe teren, pentru a vedea cum merge…

- Primaria Aiud a anunțat ca SC Apa CTTA Alba a transmis ca lucrarile de extindere a rețelelor de canalizare din Aiudul de Sus se apropie de final. „Lucrarile de extindere a rețelelor de canalizare din Aiudul de Sus se apropie de final. SC „APA CTTA” S.A. Alba ne-a comunicat faptul ca pentru efectuarea…