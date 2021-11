Ionuț Chirila (55 de ani), antrenorul celor de la Academica Clinceni, vorbește despre problemele mari financiare prin care trece echipa sa și nu este convins ca ilfovenii pot termina acest campionat. „Eu am facut eforturi, le-am oferit prime la fiecare meci jucatorilor care mi-au spus ca nu au primit prime nici anul trecut cand evoluat in play-off, am rezolvat niște sponsorizari ca sa putem juca pe terenul Astrei, care este mult mai bun ca cel al lui Dinamo. ...