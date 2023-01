Stiri pe aceeasi tema

- Pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Prin acest act normativ se vor asigura…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, iar pentru anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru, anunta Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Pe site-ul Ministerului…

- Veste buna in agricultura: Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023 Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor…

- Schema de reducere a accizei pentru motorina utilizata in agricultura continua si in anul 2023, iar pentru anul 2023, subventia care se acorda fermierilor ca ajutor de stat, sub forma de rambursare, este de 1,529 lei/litru. Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost postat in…

- Pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a fost postat in consultare publica proiectul de Hotarare pentru completarea HG nr. 1174/2014, privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Prin acest act normativ se vor asigura…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura informeaza potențialii beneficiari ca, in cursul lunii decembrie 2022, se depun Cererile de acord pentru finantare in cadrul schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. Cererea de acord pentru finantare…

- Fermierii pot depune in aceasta luna cererile de acord pentru finanțare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2023. Solicitarile se depun la centrele județene ale APIA pe raza carora sunt situate exploatațiile agricole pentru care…

- Noi ajutoare pentru fermieri. Cine beneficiaza de reducerea accizei la motorina in 2023 si cand se depun cererile Fermierii care vor sa acceseze ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura pentru anul 2023 trebuie sa depuna dosarele in cursul lunii decembrie la APIA.Noi…