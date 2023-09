Se aprinde focul în Caucaz! Înalt responsabil ucrainean acuzat că pregătește o lovitură de stat în Georgia Se aprinde focul in Caucaz! Inalt responsabil ucrainean acuzat ca pregatește o lovitura de stat in Georgia Georgia a acuzat luni un inalt responsabil ucrainean ca pregateste o lovitura de stat pentru a rasturna guvernul acestei tari din Caucaz, intr-un moment in care relatiile dintre Tbilisi si Kiev sunt tot mai tensionate, informeaza AFP, potrivti Agerpres. Guvernul de la Tbilisi este acuzat de cooperare cu Kremlinul, chiar daca forte ruse au fost desfasurate in regiunile separatiste Abhazia si Osetia de Sud incepand cu 2008, cand au au fost invadate de Moscova. Serviciul georgian… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Georgia a acuzat luni un inalt responsabil ucrainean ca pregateste o lovitura de stat pentru a rasturna guvernul acestei tari din Caucaz, intr-un moment in care relatiile dintre Tbilisi si Kiev sunt tot mai tensionate.

- Georgia a acuzat luni un inalt responsabil ucrainean ca pregateste o lovitura de stat pentru a rasturna guvernul acestei tari din Caucaz, intr-un moment in care relatiile dintre Tbilisi si Kiev sunt tot mai tensionate, informeaza AFP.

- Raspunsul insuficient de adecvat al lumii la unele evenimente care au avut loc in ajunul invaziei Federației Ruse in Ucraina a impins Kremlinul la un astfel de pas, a explicat generalul american in retragere și fost director CIA, David Petraeus, in cadrul unui interviu pentru Channel 24. „O reacție…

- Un drapel ucrainean a fluturat langa un sediu al Serviciului Federal de Securitate (FSB) in orasul rus Nijni Novgorod, arata mai multe videoclipuri postate pe retelele sociale si verificate de CNN.Steagul pare sa fi fost atarnat de liniile de electricitate, deasupra unui drum, si a fost dat repede…

- Georgia a denunțat, marți, Rusia, la implinirea a 15 ani de cand statul agresor a invadat aceasta țara, in 2008. Guvernul georgian a cerut incetarea ocupației regiunilor georgiene Osetia de Sud și Abhazia și a spus ca „intreaga lumea știe” ca Rusia a fost un agresor.

- Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat marti, 8 august, ca dusmanii Rusiei vor fi infranti in Ucraina asa cum au fost infranti in Georgia in urma cu 15 ani, relateaza Digi24 . Presedinte al Rusiei intre 2008 si 2012, Medvedev a ordonat la 8 august al aceluiasi an in care a sosit la…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului rus) a votat marti o lege care prevede cresterea limitei de varsta pentru serviciul militar obligatoriu de la 27 la 30 de ani, in timp ce conflictul armat cu Ucraina intra in cea de-a 18-a luna, potrivit Agerpres . ”Incepand de la 1 ianuarie 2024, cetatenii…

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat joi, de urgenta, Consiliul Securitatii Rusiei, care de obicei se reuneste vineri, dupa ce Ucraina a lovit un pod important care leaga Crimeea anexata de regiunea Herson, in sudul Ucrainei, ocupata partial de trupele ruse, potrivit The Moscow Times, noteaza…