- Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi 24, ca in spitalele destinate pacientilor cu COVID-19 din Bucuresti nu mai sunt locuri libere la Terapie Intensiva, fiind vorba despre Institutul "Matei Bals", Spitalul de Boli Infectioase "Victor Babes", Institutul "Marius Nasta" si Spitalul Militar de…

