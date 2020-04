Configurația actualei scene poilitice este cumva atipica deoarece liberalii dețin guvernarea, dar nu au nici un cuvant de spus in Senat și in Camera Deputaților. Avand lideri incapabili sa negocieze și sa coaguleze o majoritate cat de firava in juru-i, Guvernul sta la mila PSD , Pro Romania, ALDE și UDMR. Starea de urgența și placerea opoziției de a lovi intr-un sac de box sunt singurele motive pentru care Orban mai ocupa scaunul de premier. Nu se știe cat va mai rezista, dupa ce lucrurile se vor intoarce la normalitate, avand in vedere ca nici in partid lucrurile nu mai sunt roze. In Parlament,…