Se anunță val de căldură în intensificare Luni, cer variabil spre senin. Soarele va rasari la ora 06:01. Pentru zona noastra ANM a emis cod galben și portocaliu de disconfort termic și val de caldura in intensificare spre orele amiezii, iar noaptea minimele nu vor cobori sub 20 de grade. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Soarele va apune la ora 21:08. Valorile maxime vor urca in jurul valorii de 33 de grade. Marți, se simte o ușoara scadere a temperaturilor pe timpul nopții. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

