Așa cum ne-am obișnuit in ultimul timp, la fiecare sfarșit de saptamana, in Capitala ne confruntam cu un trafic de coșmar din cauza diferitelor restricții de circulație ocazionate de evenimentele care au loc. La aceste restricții se adauga și starea vremii care se anunța a fi ploioasa in acest sfarșit de saptamana. Marșul motocicletelor, maratonul […] The post Se anunța un trafic de coșmar in Capitala, in acest week-end appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .