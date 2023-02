Se anunță un nou val de migrație în urma cutremurelor din Turcia - Îngrijorare în creștere în Grecia Autoritațile grecești se pregatesc sa intensifice masurile de protecție a frontierelor, temandu-se de creșterea fluxurilor de migranți in urma cutremurului devastator din 6 februarie din Turcia și Siria. Grecia anunța ca va desfașura 250 de noi polițiști de frontiera in Evros, incepand de vineri, anticipand un nou val de migranți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

