- Vicepresedintele PSD Paul Stanescu a declarat, sambata, la Slatina, ca social-democratii ar putea organiza un nou miting la Bucuresti, solicitandu-le membrilor sa fie pregatiti de fiecare data ”cu arma la picior”, relateaza Mediafax.

- Vicepremierul Paul Stanescu, apel catre tinerii din PSD: ”Trebuie sa fim pregatiti, cu arma la picior. E posibil din nou sa mergem la Bucuresti” , a spus presedintele PSD Olt, el aratand ca “nu conteaza doar cateva mii de oameni care se strang in Piata Victoriei”. ”Urmatoarea luna va fi decisiva pentru…

- Social-democratii ar putea organiza un nou miting in Capitala. Cel putin asa a declarat vicepresedintele PSD, Paul Stanescu, cel care le-a solicitat membrilor PSD sa fie pregatiti cu arma la picior in caz ca „presedintele fluiera sa fiti in Capitala”.

- Paul Stanescu a apreciat mobilizarea PSD Olt pentru mitingul organizat de partid in ziua de 9 iunie, la Bucuresti. "Organizatia de la Olt n-a raspuns niciodata asa de bine la un asemenea mare eveniment pe care PSD l-a organizat la nivel national. Am vazut, acolo au fost si persoane mai in…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, i-a indemnat sambata pe tinerii social-democrati, reuniti la Slatina pentru Conferinta de Alegeri a TSD Olt, sa fie pregatiti sa mearga din nou la Bucuresti pentru a spune ca ''nu conteaza doar cateva mii de oameni care se strang in Piata Victoriei''.…

- Este mobilizare in organizatiile PSD din tara pentru mitingul care va avea loc sambata la Bucuresti, mai multi lideri declarand, marti, pentru MEDIAFAX, ca vor aduce mii de oameni sa protesteze impotriva abuzurilor. Cei mai multi vor pleca din judetul Olt, 10.00 de persoane.