Se anunță un 2021 predispus spre ideologii bizare, ba chiar extremiste, cu experimente noi, dar și soluții salvatoare… Nu este exclus ca in 2021 sa aiba loc mișcari sociale de amploare, momente de haos și anarhie – avertizeaza astrologii, subliniind ca zadarnic ne straduim sa ne intoarcem cat mai repede la ceea ce a fost inainte. Ne putem aștepta la perioade de framantari și de schimbari sociale, tensiuni intre societate și autoritați, reforme inițiate cu cele mai bune intenții, dar ulterior deviate spre totalitarism, ideologii dintre cele mai bizare, poate chiar extremiste. Specialiștii de la Eastrolog.ro – cei care estimau și la inceputul lui 2020 ca viața noastra avea sa se schimbe radical – nu par sa fie tocmai… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Securitate Interna (DHS) si mii de companii investigheaza si iau masuri pentru a raspunde unui atac cibernetic de amploare care, potrivit autoritatilor, s-ar putea sa fi fost comandat de guvernul rus, transmite Reuters.

- Un barbat cu probleme digestive a folosit zeama de castraveti murati si s-a vindecat. Specialistii in produse naturiste dezvaluie cum a fost posibil acest lucru. De ce este bine sa consumi zeama de castraveti murati Iarna, camara gospodinelor adevarate este plina de conserve care mai de care mai gustoase.…

- Ziarul Unirea Ludovic Orban despre redeschiderea școlilor: „Imediat ce impreuna cu specialistii din INSP, din Consiliul de suport tehnico-stiintific, din Comisia anti-COVID, se va considera ca este posibil” Primul ministru, Ludovic Orban, a afirmat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca școlile se vor…

- Un nou studiu a fost realizat pe tema apariției și vindecarii noului coronavirus. Specialiștii americani spun ca ceaiul verde, strugurii și ciocolata te-ar putea scapa de infecția cu COVID-19. Iata cum este posibil acest lucru.

- Masurile adoptate de Guvern odata cu prelungirea starii de alerta și-au dovedit limitele, iar specialiștii din sanatate, care au realizat studii pentru a vedea impactul masurilor ne-au explicat ca acestea nu au produs efectele așteptate. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și funcționarii…

- Duminica, in zona noastra, vremea se menține inchisa. Soarele rasare la ora 07:27. Specialiștii anunța ca ceața persista in special in zonele joase, iar in zonele de deal și munte cerul este predominant noros. Temperaturile se mențin in limitele normale pentru aceasta data din calendar. Posibil ca…

- In 11 luni de guvernare liberala, Romania a acumulat datorii atat de mari incat le depașesc pe cele adunate in 19 ani, in intervalul 1990 – 2008 Romania a ajuns la coada Europei din punct de vedere al siguranței pe care o reprezinta pentru cetațenii sai, al puterii economice, al strategiilor și programelor…

- O echipa de specialisti si oameni de cultura din judetul Botosani a gasit mormantul bunicului Vasile Eminovici, considerat pierdut in urma cu un secol. Specialistii explica, totodata, o serie de lucruri mai putin cunoscute despre originea marelui poet, scrie Adevarul.