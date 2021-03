Se anunță temperaturi scăzute și precipitații în toată țara Vremea se incalzește sambata aceasta, insa temperaturile raman scazute, in special dimineata si seara. Dupa-amiaza, in vestul, sudul și centrul țarii revin precipitațiile, sub forma de ploaie in zonele joase, iar in zonele de deal și munte se anunța ninsori și lapovița. Prognoza meteo in țara Cerul va fi variabil, cu innorari si precipitatii ziua, iar seara si noaptea se vor extinde in regiunile sud-vestice. Acestea vor fi sub forma de ninsoare la munte, predominant ninsori in zonele de deal si mai ales ploi in restul țarii. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sudul Banatului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

