Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea simpla depusa de USR împotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu, va fi dezbatuta luni în plen, urmând sa fie supusa votului miercuri, noteaza Agerpres. USR a depus martea trecuta motiunea simpla intitulata "Incompetenta si minciuna închid lumina în România.…

- OUG privind plafonarea și compensarea facturilor la energie, in Parlament Foto: Agerpres. Ordonanța de urgența privind noua schema de plafonare și compensare a facturilor la energie va intra saptamâna viitoare în dezbaterea parlamentara. Actul normativ scade facturile…

- Comunicat de presa| Beniamin Todosiu: USR a depus moțiune impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. E un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei Beniamin Todosiu: USR a depus moțiune impotriva ministrului Energiei, Virgil Popescu. E un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei…

- Uniunea Salvati Romania (USR) a depus, marti, o motiune simpla impotriva ministrului Energiei, liberalul Virgil Popescu, intitulata „Incompetenta si minciuna inchid lumina in Romania”, precizand ca actualul ministru reprezinta „un pericol pentru securitatea energetica a Romaniei”. Purtatorul de cuvant…

- Facturile de gaz și curent au ajuns sa sperie romanii. Deja pe rețelele de socializare au inceput sa apara fel de fel de glume, cu oameni care au ajuns in strada din cauza ca nu au avut bani sa plateasca gazul sau curentul. Dasr dincolo de glume, prețurile au explodat in ultimele luni in Romania. S-a…

- Autoritatile au anuntat doua metode mari si late prin care vor sa vina în sprijinul consumatorilor, astfel încât sa trecem mai usor prin aceasta criza a facturilor uriase. Hotnews.ro a analizat cum ne vor ajuta fiecare dintre ele. În primul rând, recalcularea facturilor…

- Și totuși. Criza provocata de liberalizarea pieței prețurilor din energie, curent și gaze in primul rand, a provocat deja virtejuri miniștrilor din multe state dezvoltate ale Europei, iar la București abia ce incep sa apara primele semnale ale unei crize economice mult mai grave și mai periculoase decat…

- Deputatul USR Cristina Pruna il acuza, marti, pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, ca in cei doi ani de cand a ajuns la ministerul Energiei, puterea instalata in capacitatile de productie a energiei s-a redus cu aproape 25%, astfel ca facturile romanilor la energie cresc si pentru ca producem din…