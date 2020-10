Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educației, a declarat, vineri, la PRO TV ca va modifica programa școlara pentru invațarea online și ca exista posibilitatea ca tezele sa fie eliminate in acest an școlar, iar olimpiadele ar putea avea loc online.„Vom lua masurile care se impun in funcție de situația creata,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a sustinut, duminica seara, o conferinta de presa, in care a aratat cum va incepe noul an scolar. „In conformitate cu deciziile luate de comitetele județene de situații de urgența, avem urmatoarea situație: 12.423 de unitați de invațamant in scenariu verde, 4.915…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat marți un nou sistem de notare al elevilor. In contextul pandemiei de COVID-19, profesorii sunt incurajați sa evite sa foloseasca catalogul in clasele de curs, gasind metode mai sigure pentru toata lumea. Astfel, in prezent, exista doua variante pe care profesorii…

- "Catalogul poate fi completat și dupa ce iși incheie profesorul activitatea didactica, deci dupa cele doua-trei ore pe care le are la diferite clase. Poate merge in cancelarie și poate sa treaca notele sau absențele elevilor din ziua respectiva. De asemenea, fiindca in aceasta perioada a suspendarii…