- „Revelionul Pensionarilor” 2023, la Tiur, organizat de Primaria Blaj: Care este tariful unui meniu și cum se pot inscrie varstnicii „Revelionul Pensionarilor” 2023, la Tiur, organizat de Primaria Blaj: Care este tariful unui meniu și cum se pot inscrie varstnicii Primaria Blaj va organiza și in acest…

- [ad_1] Odata cu izbucnirea conflictului din jurul celor mai mari țari exportatoare de petrol, experții Bancii Mondiale au venit cu 3 scenarii. Prețul actual al barilului de petrol este de aproximativ 86 de dolari și ar urma sa creasca cu cel puțin 15% in perioada urmatoare. In cel mai sumbru scenariu,…

- Un sondaj Avangarde facut la comanda PSD arata ca social democrații ar fi pe primul loc in cursa pentru europarlamentare. La intrebarea „Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru Parlamentul European dvs cu cine ați vota”, dintre cei 71% care au indicat spre un partid politic, 31% ar vota PSD.…

- Guvernul Romaniei va reacționa ferm in cazul in care Austria va continua sa se opuna aderarii Romaniei la Spațiul Schengen. Anunțul premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, este clar: țara noastra se va adresa Curții Europene de Justiție in cazul in care Viena iși va menține veto-ul cand aceasta tema va…

- Tariful la gazele naturale va scadea in urmatoarele luni, dar nu pina la 13 lei, așa cum spun unii experți in energetica, a declarat ministrul Energiei, Victor Parlicov, intr-un interviu pentru portalul Lisa.md. In același timp, reprezentanții Moldovagaz spun ca, pentru a ajunge la un tarif de 13 lei…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, ca Romania va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție și va cere despagubiri, daca guvernul de la Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen.

