- Motivulpentru care „Bebino”, liderul Clanului Sportivilor, a fost hacuitde catre un adversar, s-a aflat, la aproape doua zile de lasangeroasa fapta. „Bebino” avea de recuperat de la rivalul sauo datorie in urma unei tranzacții cu droguri, iar discuțiile audegenerat intr-un scandal. Interlopul a ajuns…

- Apar noi informații tulburatoare despre masacrul in urma caruia Marius Alin Alecu, zis „Bebino”, a fost macelarit și s-a ales cu rani grave. Martorii bataliei au povestit ca totul a avut loc in zona Tei Toboc, cunoscuta in conflictele din lumea interlopa, și ar fi avut la mijloc o datorie pe care Cezar…

- Meteorologii anunța, pentru acest weekend, temperaturi mult mai ridicate decat cele specifice lunii ianuarie, cu valori ce ajung la 12 grade, iar minimele vor fi cuprinse intre -6 și 4 grade. Și in Capitala, termometrele vor arata valori mai mari decat normalul...

- O serie de scene cumplite, care il au ca protagonist pe temutul Bebino, sau ”King Kong din Berceni”, cum mai este cunoscut in mediile interlope, au fost descrise cu lux de amanunte de martorii cumplitei batalii din Tei Toboc.

- Un conflict violent a avut loc joi seara, in Capitala, intre doua grupuri de interlopi, una cu legaturi cu Gruparea sportivilor, doua persoane ajungand la spital in stare grava. Doi dintre cei implicati in conflict sunt cercetati pentru tentativa de omor.

- In urma intamplarilor care au avut loc in cartierul Tei Toboc, noi dezvaluiri ies la iveala. Motivul care a stat la baza altercatiei dintre Bebino si nepotul lui Napoleon Gheorghe este unul neasteptat!

- Marius Alin Alecu, noul sef al "Clanului Sportivilor" ar fi fost pur și simplu masacrat: are degete amputate, toracele taiat cu o sabie și tendoanele de la maini secționate, scrie GSP. "Bebino" a fost transportat de urgența la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitala, unde este internat sub paza…

