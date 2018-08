Stiri pe aceeasi tema

- "Mergem la nunta lui Dragnea Jr., sa ii uram "La multi ani!", cu executare! Atat lui, cat si lui "Daddy" Liviu Dragnea! Ne intalnim cu totii la ora 17:30 la Biserica Sfantul Elefterie. Dupa cununia religioasa, stabilim daca mergem si la Snagov, unde are loc nunta, la care vor participa toti greii din…

- Un eveniment intitulat 'Mergem la nunta lui Dragnea Jr' a fost creat pe Facebook, mai multe persoane susținand ca vor merge, pe 26 august, la biserica la care are loc nunta fiului președintelui PSD, Liviu Dragnea."Mergem la nunta lui Dragnea Jr., sa ii urma "La multi ani!", cu executare! Atat…

- "Ii acuz pe Liviu Dragnea si camarila sa de transformarea institutiilor statului in instrumente de represiune folosite impotriva manifestantilor pasnici. Jandarmeria si instigatori infiltrati printre manifestanti, unii dintre ei membri ai galeriilor de fotbal, au avut un plan de provocare si compromitere…

- Ambasada Suediei in Romania precizeaza, intr-o postare pe Facebook, referindu-se la autoturismul cu numarul M..EPSD, ca placutele de inmatriculare personalizate, emise de Agentia suedeza de Transport, sunt valide in toate țarile UE, ca urmare a informațiilor ca acestea nu ar fi legale. „In acest weekend,…

- Un director de școala din Dambovița a anunțat ca iși da demisia dupa ce a preluat pe pagina lui de Facebook un comentariu-pamflet al unei injuraturi la adresa lui Liviu Dragnea. (Promotiile zilei la monitoare) George Badea, director al Școlii Tudor Vladimirescu din Targoviște, a șocat cu o postare pe…

- Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni cu executare in dosarul angajarilor fictive, iar Marian Godina a avut o reacție scurta, dar pe masura. Marian Godina deja binecunoscut pentru comentariile pe care le face pe Facebook, iar acum a venit cu unul nou, numai bun pentru decizia data in dosarul…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat ca are informații ca PSD va declanșa operațiunea de suspendare din funcție a președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. Ca reacție, pe Facebook a aparut ideea unui protest in strada, in seara de 20 iunie, in fata Parlamentului. Organizatorii afirma ca…

- Publicația Euronews a scris despre intalnirea galațeanului Bogdan Lungu cu Liviu Dragnea, dupa ce barbatul a pierdut un pariu pe Facebook cu liderul PSD și i-a dus o naveta cu bere, la sediul partidului de pe Kiseleff. ”Intalnirea cu un politician de la nivel inalt nu l-a convins pe un taximetrist sa…