Apar noi detalii in privința demersurilor ce vizeaza eliminarea centralelor de apartament. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat recent ca peste doar cateva zile va fi prezentata coaliției o varianta de text de lege. „Centralele de apartament existente nu pot fi afectate de nicio reglementare legala și nici retroactiv nu se mai poate face mai […] The post Se anunța pasul decisiv in cazul legii privind interzicerea centralelor de apartament. Ministrul Mediului: „Nu va exista retroactivitate” first appeared on Ziarul National .