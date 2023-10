Se anunță o nouă schimbare a vremii. Șefa ANM, detalii de ultimă oră/Ce vești sunt despre temperaturile MINIME Dupa ce luni temperaturile au scazut simțitor, fața de ziua precedenta, inclusiv in Capitala, iar in unele zone și-au facut apariția și ploile, sunt mulți cei care se intreaba cum va arata vremea in zilele urmatoare. Și daca vor mai fi precipitații, dar și ce se va intampla cu regimul termic – se vor menține […] The post Se anunța o noua schimbare a vremii. Șefa ANM, detalii de ultima ora/Ce vești sunt despre temperaturile MINIME first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vreme de vara autentica la final de septembrie. Temperaturile anormal de ridicate pentru data din calendar ne vor rasfața și in urmatoarele zile. In weekend insa vremea... The post Vara nu pleaca pana in weekend. Unde se anunța ploi și o racire a vremii appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Sambata și duminica, vremea va fi neobișnuit de calda pentru perioada din calendar, cu temperaturi ce vor atinge 35 de grade in mai multe regiuni. Cel mai cald va fi in sudul țarii, unde termometrele vor ajunge la pragul caniculei, potrivit prognozei ANM.Astazi, 23 septembrie, vremea va deveni calduroasa…

- Vremea continua sa fie schimbatoare in toata țara și nu scapam nici acum de ploi și furtuni. Cu toate acestea, temperaturile continua sa creasca și ajung sa depașeasca 30 de grade in unele zone din țara. Vezi care este situația in Romania și ce transmit specialiștii ANM. Vin ploile in Romania Pe data…

- In ultimele luni am asistat la puterea naturii, mai ales prin fenomenele extreme, de la canicula la furtuni devastatoare. Din pacate, meteorologii spun ca vremea extrema este ”noua norma”. In acest context, aflam de la specialiști ca Europa, și inclusiv Romania, va fi lovita de un Ciclon Polar. In cazul…

- Temperaturile medii vor fi mai mari decat cele normale pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pentru umatoarele patru saptamani, publicata vineri de ANM, informeaza Mediafax.Saptamana 14.08.2023 – 21.08.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Dupa mai multe zile caniculare, meteorologii anunta o racire accentuata a vremii incepand de saptamana viitoare. Duminica, 6 august, un valul de aer rece va patrunde in Romania. Meteorologii anunța o racire accentuata a vremii. Potrivit specialiștilor, vremea se va raci la inceputul saptamanii viitoare,…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, anunța faptul ca marți și miercuri vom avea temperaturi sufocante in Romania, dar incepand de joi vremea se va schimba radical. Un val de aer rece va patrunde in Romania, iar temperaturile cu greu vor mai ajunge la 30 de grade, fiind diferențe foarte mari de la o zi la…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunța ca la București va fi foarte cald in zilele de luni și marți. De asemenea, este posibil sa apara averse marți seara. Prognoza este valabila timp de 48 de ore, pana miercuri, la ora 10.00. potrivit specialiștilor, valul de caldura și canicula vor persista,…