Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2023 a inceput in forta pe piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A), valoarea estimata de la an la an a activitatii locale inregistrand o evolutie pana la 2,5 miliarde dolari, fata de 1,9 miliarde dolari in T1 2022, datorita unei cresteri cu 53% a valorii tranzactiilor facute publice,…

- Pe fondul unui progres tehnologic fara precedent și al peisajului de reglementare in schimbare, sectorul jocurilor de noroc a demonstrat o creștere promițatoare in ultimele 12 luni. SUA au ramas cea mai mare piața a jocurilor de noroc din lume, cu un venit de 54,9 miliarde de dolari in 2022, iar China…

- Bitcoin a crescut cu pana la 10% in timpul tranzactiilor, fiind ulterior cotata in urcare cu 5%, la 22.374,68 dolari pe unitate, conform datelor Coin Metrics. Ether a crescut cu 2%, la 1.585,58 dolari pe unitate. Piata globala a criptomonedelor a castigat peste 70 de miliarde de dolari intr-un interval…

- Piața bancara mondiala trece prin momente dificile dupa ce, incepand de vineri, 10 martie, actiunile mai multor banci au inregistrat declinuri uriașe, afectate de ingrijorarile investitorilor cu privire la sectorul bancar american.Autoritațile de reglementare ale statului New York au inchis…

- Peste 70 de miliarde de dolari au fost sterse de pe piata cripto in 24 de ore, in timp ce bitcoin a scazut cu 8-, la sub 20.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele aproape doua luni, ca urma a vanzarilor de pe piata americana, relateaza CNBC. Bitcoin a fost tranzactionata ulterior…

- Peste 70 de miliarde de dolari au fost sterse de pe piata crypto in 24 de ore, in timp ce bitcoin a scazut cu 8%, la sub 20.000 de dolari pe unitate, la cel mai redus nivel din ultimele aproape doua luni, ca urma a vanzarilor de pe piata americana, relateaza CNBC.Bitcoin a fost tranzactionata ulterior…

- Bitcoin se tranzacționa in scadere cu aproape 8%, la 19.900,28. Ether a scazut cu peste 8%, la 1.400,63 dolari, potrivit CNBC .Vanzarea cripto a fost provocata de o serie de factori, unul dintre ele fiind anunțul președintelui Rezervei Federale a SUA, Jerome Powell, privind o posibila creștere a ratei…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei a raportat marti o pierdere record de 1.640 miliarde de coroane norvegiene (164 de miliarde de dolari) pentru intregul an 2022, invocand conditiile de piata "foarte neobisnuite", transmite CNBC. Asa-numitul Government Pension Fund Global, printre cei mai mari…